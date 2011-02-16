Головуючий в ОБСЄ висловлює оптимізм щодо відновлення перговорів по Придністров`ю

Київ. 16 лютого. УНІАН. Чинний голова Організації безпеці і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Литви Аудроніус АЗУБАЛІС висловлює «обережний оптимізм» з приводу можливості відновлення поточного року переговорів щодо Придністровського врегулювання у форматі «5+2».

Про це А.АЗУБАЛІС заявив напередодні у Раді Безпеки Організації Об`єднаних Націй, повідомляє Центр новин ООН.

Щодо заморожених конфліктів голова ОБСЄ розповів про поточну ситуацію з відновлення переговорів, спрямованих на врегулювання Придністровського конфлікту на основі принципів «поважання суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова».

«Я дотримуюся обережного оптимізму, особливо в контексті нещодавніх консультацій з моїми колегами у Москві, Києві, Берліні і Брюсселі, щодо того, що цього року нам вдасться відновити офіційні переговори у форматі «5+2»», - заявив глава литовського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого під час зустрічі у Києві з А.АЗУБАЛІСОМ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що українська сторона виступає за швидке відновлення переговорного процесу щодо Придністровського врегулювання у форматі «5+2».

Як відомо, Придністров`я оголосило про незалежність від Молдови у 1990 році. Формат переговорного процесу «5+2» (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ за участю спостерігачів від США і ЄС) було запропоновано у 2005 році.