Черговий раунд переговорів по Придністров`ю пройде в квітні

Москва. 16 лютого. УНІАН. Чергові переговори у форматі «5+2» з проблематики Придністровського врегулювання пройдуть у квітні.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і преси МЗС Росії.

Наголошується, що 14-15 лютого у Відні відбулася неофіційна чергова зустріч формату «5+2» з проблематики Придністровського врегулювання (Молдова, Придністров`я - сторони конфлікту, ОБСЄ - посередник, Росія й Україна - країни-гаранти, ЄС і США - спостерігачі).

На зустрічі разом з обговоренням сучасного стану справ у процесі врегулювання і просування роботи зі створення заходів довіри учасники зосередилися на аналізі умов для офіційного відновлення роботи «Постійної наради з політичних питань у рамках процесу Придністровського врегулювання» (формат «5+2»). Було також схвалено план роботи формату «5+2» на 2011 р.

Наступна зустріч намічена на першу половину квітня 2011 г, відзначили в МЗС РФ.