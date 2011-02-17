Звинувачення на адресу диспетчерів аеропорту Смоленська - безпідставні

Москва. 17 лютого. УНІАН. Звинувачення на адресу диспетчерів аеропорту під Смоленськом, де розбився літак Президента Польщі Леха Качинського, безпідставні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив заслужений пілот СРСР, президент російського Фонду розвитку інфраструктури повітряного транспорту «Партнер цивільної авіації» Олег СМИРНОВ.

«Припустимо, жартома, що диспетчера взагалі не було в даний момент, а сидів на його місці шимпанзе і давав якісь вказівки. Навіть цей абсурд жодною мірою не міг бути причиною для катастрофи. Чому? Тому що у командира повітряного судна є залізобетонне правило, що на висоті ухвалення рішення (100 м - УНІАН), якщо він не одержав візуального контакту зі злітно-посадковою смугою, він зобов`язаний піти на друге коло, піти на запасний аеродром», - підкреслив О.СМИРНОВ.

За словами експерта, в США і Росії існує правило, що за місяць або навіть раніше прилітає робоча група фахівців, яка на місці визначає всі умови прибуття літака з першими особами країни.

Він зазначив, що стосовно штурмана з приймаючої сторони, який знає місцевість, ухвалює рішення та сторона, яка здійснює політ, а «зараз звалили провину на командира літака», але в даній ситуації потрібно було втрутитися організаторам польоту.

О.СМИРНОВ підкреслив, що польській стороні треба розслідувати, чи був тиск на командира екіпажу.

«У нас самі себе знищили декілька губернаторів на вертольотах, коли вимагали від пілотів приземлятися в умовах, коли командир корабля говорив про неможливість посадки. Коли командир піддається психологічному впливу, це закінчувалося вбивством цього губернатора, себе та інших», - сказав експерт.

У свою чергу, заслужений льотчик-випробувач, Герой Росії, заступник генерального директора - начальник льотно-випробувального центру Федерального державного унітарного підприємства «Державний науково-дослідний інститут цивільної авіації» Рубен ЄСАЯН зазначив, що командир літака мав загальний наліт годин на літаку даного типу 3,5 тисячі годин, але як командир літака - лише 530 годин.