Генсек НАТО запропонує Києву направити інструкторів до Афганістану

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН під час свого візиту в Україну 24 лютого запропонує офіційному Києву направити інструкторів в Афганістан.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А. Фог РАСМУССЕН заявив сьогодні в інтерв`ю українським журналістам.

«Ми дуже високо цінуємо внесок України в нашу місію в Афганістані, але я також скажу під час переговорів у Києві, що ми очікуємо більшої кількості інструкторів», - сказав він.

Генсек НАТО нагадав, що цього року Альянс планує розпочати поступову передачу контролю за безпекою в країні місцевим силам безпеки – афганській армії та поліції. Разом і тим, підкреслив А. Фог РАСМУССЕН, для успіху цього процесу необхідно навчити й підготувати якомога більше афганських солдатів і поліцейських.

«На сьогодні ми маємо 270 тисяч підготовлених солдатів і поліцейських. Ми поставили за мету досягти рівня в 300 тисяч до кінця року», - зазначив генсек НАТО.

«Наша місія в Афганістані буде виконана, коли афганці зможуть узяти відповідальність самі. Але для цього нам потрібно натренувати й навчити ще більше афганських солдатів і поліцейських, і ось чому нам потрібні інструктори», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого генеральний секретар НАТО планує відвідати Україну. Він планує зустрітися, зокрема, з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.