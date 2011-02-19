Лукашенко не звертає увагу на реакцію ЄС щодо засудження опозиціонерів
"Хай говорять, що завгодно"
Київ. 19 лютого. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що байдужий до реакції Євросоюзу на рішення суду щодо білоруських опозиціонерів, передає РІА Новости.
”Плювати я хотів на всі їхні коментарі. Це злі і непорядні люди... Тому треба заспокоїтися і менше дивитися на те, хто, що і де патякне. Хай говорять, що завгодно”, - сказав О.ЛУКАШЕНКО журналістам у суботу.
Зараз в Білорусі проводиться судовий процес у справі учасників антиурядової акції, яка відбулася в Мінську в день президентських виборів, 19 грудня 2010 року.
17 лютого суд засудив 27-річного Василя ПАРФЯНКОВА, члена виборчої команди колишнього кандидата в президенти Білорусі Володимира НЕКЛЯЄВА, до чотирьох років ув`язнення в колонії суворого режиму за участь в акції протесту опозиції. Глава дипломатії ЄС Кетрін ЕШТОН назвала вирок політичним таким і закликала білоруську владу забезпечити справедливий і публічний суд над всіма, кому пред`явлені звинувачення.
З представниками Заходу, за словами О.ЛУКАШЕНКА, не ”можна ні розмовляти, ні вибудовувати відносини.”
”Тим більше що я абсолютно знаю і упевнений, чого вони хотіли в Білорусі... Вони провалили тут все і намагаються виправдатися. Вони витратили тут сотні мільйонів доларів, і, проваливши, вони сьогодні починають виправдовуватися і волати на весь світ, що тут політичні в`язні”, - сказав президент Білорусі.
Проте, за його словами, ніяких в`язнів в Білорусі немає. ”Звичайні бандюги, колишні ув’язнені”, - охарактеризував О.ЛУКАШЕНКО представників опозиції.
Він підкреслив, що не дозволить ”зламати ситуацію” і зробити Білорусь убогою країною.