Головний приз Берлінале отримала іранська драма

Київ. 19 лютого. УНІАН. Головний приз міжнародного кінофестивалю Берлінале – «Золотого ведмедя» - завоювала іранська сімейно-релігійно-політична драма ”Надер і Симін, розлучення” режисера Асгара ФАРХАДІ, оголосили в суботу члени журі зі сцени ”Палацу Берлінале”.

Як передає РІА Новости, крім цього фільм одержав й інші нагороди - актори і актриси, задіяні у стрічці, нагороджені ”Срібними ведмедями” за кращу акторську гру. Це актриси Саріна ФАХРАДІ і Сарех БАЙЯТ, актори Пейман МОАДІ, Бабак КАРИМІ, Алі Ашгар ШАХБАЦІ.

До складу журі під керівництвом актриси Ізабелли РОССЕЛЛІНІ увійшов, зокрема, канадський режисер Гай МЕДДІН (”Найсумніша музика в світі”, ”Клеймо на мозку”, Мій Вінніпег”), костюмер ”Закоханого Шекспіра” і ”Авіатора” Сенді ПАУЕЛЛ, продюсер фільму ”Піаніно” австралійка Джен ЧЕПМЕН, боллівудський актор Амір ХАН і німецька телезірка Ніна ХОСС.