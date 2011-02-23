ЄС припинив допомогу Україні

Київ. 23 лютого. УНІАН. Європейський Союз припинив фінансову допомогу Україні у зв`язку з внесенням Верховною Радою змін до процедури державних закупівель.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина».

Як зазначає видання, про проблеми, пов`язані зі зміною закону про державні закупівлі, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив 22 лютого на засіданні Комітету з економічних реформ. ”У 2010 році, незважаючи на величезний опір, ми прийняли закон про держзакупівлі. А зараз постійно вдаються до спроб реваншу і виведення з-під дії закону окремих сфер держзакупівель”, - сказав глава держави.

Поправки були прийняті 11 січня. Верховна Рада включила енергетичні товари, а також послуги водопостачання і водовідведення в число тих, які можна купувати, оминувши тендерні процедури. Закон про внесення змін уже підписаний Президентом.

Як пише газета, це рішення і викликало негативну реакцію Брюсселя. Вчора посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявив «Коммерсанту», що ЄС заморозив надання Києву бюджетної підтримки. Джерело газети в Брюсселі висловило обурення тим, що Київ збільшив кількість виключень з тендерного законодавства. ”Нам кажуть, що треба терміново купувати ці товари і послуги, тому що зима, не можна чекати. Але ж зима – це не екстрений захід, а запланований”, - пояснив він.

Як зазначає газета, санкції ЄС уже привели до того, що Україна не одержала запланований транш у 31 млн. євро на програми підвищення енергоефективності. ”Євросоюз офіційно проінформував нас про припинення надання бюджетної допомоги”, - сказала прес-секретар Нацагентства з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів Тетяна КОВРИГА. Вона зазначила, що в листі ЄС йдеться про припинення бюджетної підтримки в цілому, а не тільки вказаного траншу.

Документи, що є в розпорядженні «Коммерсанта», свідчать про те, що припинені як нові програми (приміром, реалізація транспортної стратегії, 65 млн. євро), так і ті, що раніше фінансувалися (допомога у сфері енергетики, 42 млн. євро). У разі продовження конфлікту втрати України тільки в 2011 році перевищать 100 млн. євро і надалі будуть зростати. Частина цих програм розпланована до кінця 2013 року.

Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що знає про рішення Євросоюзу заморозити надання допомоги, але зазначив, що інформація про мотиви рішення Брюсселя некоректна. ”Це не пов`язано (із змінами до закону про держзакупівлі). Там є ряд тем, які зараз обговорюються. Ми ведемо переговори про це”, - повідомив газету К.ГРИЩЕНКО.

Проте Ж.ТЕЙШЕЙРА спростував його слова: ”Наше рішення пов`язане тільки з процедурою держзакупівель, з прийнятими недавно доповненнями до закону. Інших причин немає”.

За інформацією видання, Брюссель вимагає не тільки відмінити зміни до закону про держзакупівлі, а й внести до нього додаткові поправки, що гармонізують його з європейськими нормами. У разі, якщо Київ і Брюссель не досягнуть компромісу, кількість санкцій може збільшитися.

”Ці зміни суперечать з вимогам Світового банку, що вплине на його рішення стосовно кредитів для України”, - сказав один із співрозмовників газети. Крім того, позиція Києва ускладнює переговори, які зараз ведуться, про надання Євросоюзом макрофінансової допомоги (кредиту) Україні на суму 610 млн. євро.