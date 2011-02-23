Представництво України при ЄС здивоване появою інформації про припинення допомоги

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. У представництві України при ЄС здивовані появою інформації про призупинення допомоги ЄС Україні в українських ЗМІ.

Про це йдеться у коментарі Представництва, текст якого переданий УНІАН.

„Не може не викликати стурбованість поява такої інформації. Розглядаємо її як спробу

сторони ЄС надати технічно-фінансовому питанню політичного виміру, особливо, коли

зазначене питання наразі є предметом триваючих переговорів та консультацій між

Україною та ЄС”, - зазначили у Представництві.

“Тим більше, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у ході засідання Комітету з економічних реформ наголосив на необхідності виправлення ситуації у сфері

державних закупівель», - продовжується у коментарі.

Представництво України при ЄС також висловило здивування тим, що “європейська сторона намагається вирішувати це питання через пресу, порушуючи канони переговорної етики”.

“Переконані, що зазначене питання буде ближчим часом вирішено шляхом конструктивного діалогу за столом переговорів”, - наголошується у коментарі Представництва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета «КоммерсантЪ-Украина» повідомила, що Європейський Союз припинив фінансову допомогу Україні у зв`язку з внесенням Верховною Радою змін до процедури державних закупівель.

Поправки були прийняті 11 січня. Верховна Рада включила енергетичні товари, а також послуги водопостачання і водовідведення в число тих, які можна купувати, оминувши тендерні процедури. Закон про внесення змін уже підписаний Президентом.

Як пише газета, це рішення і викликало негативну реакцію Брюсселя. Вчора посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявив «Коммерсанту», що ЄС заморозив надання Києву бюджетної підтримки.

Як зазначає газета, санкції ЄС уже привели до того, що Україна не одержала запланований транш у 31 млн. євро на програми підвищення енергоефективності. Документи, що є в розпорядженні «Коммерсанта», свідчать про те, що припинені як нові програми (приміром, реалізація транспортної стратегії, 65 млн. євро), так і ті, що раніше фінансувалися (допомога у сфері енергетики, 42 млн. євро). У разі продовження конфлікту втрати України тільки в 2011 році перевищать 100 млн. євро і надалі будуть зростати. Частина цих програм розпланована до кінця 2013 року.