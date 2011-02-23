ЄС готовий евакуювати 10 тис. європейців з Лівії

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Європейський Союз готовий евакуювати близько 10 тисяч своїх громадян з Лівії найближчим часом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Олів`є БАЙЇ.

Він зазначив, що країни-члени ЄС вже почали евакуацію своїх громадян, а Єврокомісія «готова допомогти в рамках Моніторингового інформаційного центру в залученні додаткових засобів», включаючи евакуацію морем.

Моніторинговий інформаційний центр є операційною базою європейського механізму цивільної оборони. Він працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень і частіше за всіх залучається для надання допомоги у разі надзвичайних ситуацій у країнах-членах ЄС.