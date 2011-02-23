Генсек НАТО їде в Київ

Для зустрічей з керівництвом

Київ. 23 лютого. УНІАН. 24 лютого в Україні з візитом перебуватиме генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, о 12.00 відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та генерального секретаря НАТО А. Фог РАСМУССЕНА, о 12.30 - двосторонні переговори. Запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА та А. Фог РАСМУССЕНА з представниками засобів масової інформації.

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