Генсек НАТО їде в Київ
16:46, 23 лютого 2011Новини ЄС
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Для зустрічей з керівництвом
Київ. 23 лютого. УНІАН. 24 лютого в Україні з візитом перебуватиме генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, о 12.00 відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та генерального секретаря НАТО А. Фог РАСМУССЕНА, о 12.30 - двосторонні переговори.
Запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА та А. Фог РАСМУССЕНА з представниками засобів масової інформації.
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