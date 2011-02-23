Баррозу хоче підтримати молодь Середземномор`я у боротьбі за демократію

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявляє, що ЄС має підтримати молодь країн Середземномор`я у боротьбі за демократію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав сьогодні після зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини Нейві ПІЛЛЕЙ.

«Я хотів би бути дуже чітким. Ми не можемо дозволити собі бути пасивними спостерігачами подій, які в багатьох аспектах є історичними», - сказав Президент Єврокомісії.

За його словами, в подіях, що відбуваються сьогодні в країнах Середземномор`я, на передній план виходять такі загальні цінності, як свобода, справедливість, гідність, соціальні та економічні можливості і демократія.

«Давайте будемо чесними. Деякі люди в минулому висловлювали моральні упередження щодо арабської культури, кажучи: «Чи дійсно араби турбуються про демократію?» Я думаю, молоді люди цих країн показують, що вони не хочуть диктатури», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він зазначив, що ЄС повинен направити цим країнам послання про те, що він залишається з ними у боротьбі за людську гідність, права людини і демократію.

«Це історичний момент, і ми маємо бути на правильній стороні історії», - зазначив Президент Єврокомісії.

Він також заявив, що Комісія вивчає можливості збільшення допомоги країнам Середземномор`я у демократичних перетвореннях.

Як повідомляв УНІАН, із грудня минулого року в низці країн Середземномор`я і Північної Африки відбулися і тривають масові маніфестації протесту з вимогою відставки урядів і реформ. У середині січня маніфестанти домоглися втечі Президента Тунісу. На початку лютого під тиском маніфестантів у відставку пішов Президент Єгипту Хосні МУБАРАК.

Зараз зіткнення маніфестантів з поліцією і військами продовжуються в Лівії.