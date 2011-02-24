ЄС не призупиняв допомогу Україні

Брюссель. 24 лютого. УНІАН. Європейський Союз і Україна продовжують обговорювати умови надання бюджетної підтримки, тоді як решта програм допомоги працює нормально.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Наташа БЮТЛЕР.

«Україна – один із найзначніших одержувачів європейської допомоги в регіоні. Європейська технічна і фінансова допомога продовжує реалізовуватися нормально», - зазначила вона.

Разом з тим, за словами представника Єврокомісії, щодо надання бюджетної підтримки, то для цього необхідне виконання низки умов, серед них і умови, що стосуються управління державними фінансами.

“Реалізація цих умов (і зокрема, стан закону про державні закупівлі) зараз оцінюється і є предметом активного діалогу між Комісією і урядом», - сказала Н.БЮТЛЕР.

«Таким чином, бюджетна підтримка державному бюджету України є предметом дискусій між Комісією і Україною. Це – нормальна процедура, оскільки надання бюджетної підтримки часто переглядається залежно від стану відповідних умов», - зазначила представник Єврокомісії.

Вона також сказала, що як тільки умови буде виконано, Комісія планує надати Україні бюджетну підтримку в 100 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «КоммерсантЪ-Украина», Європейський Союз припинив фінансову допомогу Україні у зв`язку з внесенням Верховною Радою змін до процедури державних закупівель.

Поправки було прийнято 11 січня. Верховна Рада включила енергетичні товари, а також послуги водопостачання і водовідведення в число тих, які можна купувати, обминувши тендерні процедури. Закон про внесення змін вже підписано Президентом.

За даними газети, санкції ЄС вже призвели до того, що Україна не одержала запланований транш в 31 млн. євро на програми підвищення енергоефективності.