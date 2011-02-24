НАТО і Україну думають, як обговорюватимуть створення системи ПРО

Київ. 24 лютого. УНІАН. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН обговорив можливість започаткування експертних консультацій щодо внеску України в систему протиракетної оборони НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Генсек НАТО сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Сьогодні ми обговорили можливе започаткування експертних консультацій, результатом яких має стати аналіз, який внесок може зробити Україна у цю співпрацю в майбутньому», - сказав А.РАСМУССЕН.

Він повідомив, що в ході сьогоднішнього обговорення питань щодо співпраці у створенні системи ПРО, А.РАСМУССЕН взяв до уваги, що Україна зацікавлена у такій співпраці.

Він нагадав, що НАТО ухвалило рішення про розробку системи ПРО, що базується на НАТО.

Крім того, НАТО ухвалило рішення запросити Російську Федерацію до співпраці.

«До цього ми додали, що ми запрошуємо партнерів з усього євроатлантичного регіону взяти участь у цій співпраці, якщо буде таке бажання, включаючи Україну», - сказав він.