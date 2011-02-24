Україна готова брати участь у розвитку політики партнерства НАТО

Київ. 24 лютого. УНІАН. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна готова брати активну участь у розвитку політики партнерства НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час переговорів офіційних делегацій України і НАТО, які зараз проходять у Києві за участю Генерального секретаря Альянсу Андерса Фог РАСМУССЕНА.

Перед переговорами В.ЯНУКОВИЧ і А. Фог РАСМУССЕН провели зустріч віч-на-віч, яка тривала майже дві години замість запланованих за протоколом 30 хвилин.

«Ми з великим інтересом спостерігаємо за адаптацією НАТО до нових умов», - сказав Президент України. Він наголосив, що реформування Альянсу є важливим чинником для посилення гарантій безпеки як держав-членів, так і партнерів.

«Україна вітає намір НАТО набути більш конкретного та результативного характеру у політиці партнерства. Україна готова брати активну участь у розбудові та посиленні партнерства Альянсу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Він зазначив, що українська сторона позитивно оцінює й відновлення співробітництва НАТО з Росією.

У свою чергу А. Фог РАСМУССЕН привітав В.ЯНУКОВИЧА з першою річницею перебування на посаді глави Української держави. Генсек НАТО високо оцінив роль України у забезпеченні безпеки в регіоні.

А. Фог РАСМУССЕН також наголосив на зацікавленості Альянсу активізовувати й поглиблювати співробітництво з Україною.