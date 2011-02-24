Україна і НАТО готові продовжувати політичний діалог

Київ. 24 лютого. УНІАН. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна і НАТО засвідчили готовність продовжувати активний політичний діалог, що є вагомим чинником міжнародної стабільності і безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив на спільній прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні під час переговорів з керівництвом Альянсу було успішно обговорено весь спектр співробітництва.

«Ми також обговорили хід реформ в Україні і ті трансформації, які мають місце в НАТО, та обмінялися думками щодо міжнародної безпекової ситуації», - сказав глава держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, головним підсумком сьогоднішньої зустрічі є «засвідчення сторонами готовності до продовження партнерських відносин».

«Ми домовилися і надалі підтримувати активний політичний діалог та розвивати практичне співробітництво України з НАТО», - підкреслив Президент України.

Він також запевнив, що сторони продовжать співробітництво за усіма раніше затвердженими проектами та програмами.

«Маю на увазі у першу чергу діяльність Комісії Україна-НАТО, реалізацію річних національних програм співробітництва Україна-НАТО, діяльність спільних робочих груп», - уточнив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також подякував А. Фог РАСМУССЕНУ за висловлену з боку Альянсу готовність продовжити надання експертної та ресурсної допомоги українській стороні.

«З українського боку було підтверджено готовність до подальшої взаємодії з Альянсом в рамках миротворчих операцій. Ми також обговорили можливість співпраці у протидії традиційним та новим безпековим викликам і загрозам», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також поінформував, що увага приділялася й співробітництву у невійськовій сфері, зокрема, у протидії надзвичайним ситуаціям.