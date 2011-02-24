Генсек НАТО вірить, що курс України на демократію не зміниться
16:22, 24 лютого 2011Новини ЄС
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Демократія - є підгрунтям безпеки
Київ. 24 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вірить, що курс України на розвиток демократії залишатиметься незмінним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед студентами в Київському Національному університеті ім. Шевченка.
«Розвиток демократії та верховенства права є ключовими вимірами відносин НАТО-Україна. І я вірю, що Україна буде залишатися на цьому курсі», - сказав Генсек НАТО.
Він також зазначив, що демократія є найміцнішим підґрунтям довгострокової безпеки.
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