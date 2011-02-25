Україна візьме участь в механізмі ЄС для евакуації громадян з Лівії

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Україна залучається до надзвичайного механізму Європейського Союзу щодо цивільного захисту, активованого 23 лютого для евакуації громадян ЄС з території Лівії у зв’язку з ескалацією насильства у цій країні.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у Представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, метою залучення української сторони є забезпечення скоординованого та організованого стороною ЄС процесу евакуації громадян України з лівійської території.

“У цьому зв’язку Представництво України при ЄС запрошено до участі у спільному засіданні Ситуаційного центру Європейської ради та Центру інформації та моніторингу Європейської комісії, яке відбудеться 25 лютого у Брюсселі», - йдеться у повідомленні.

У представництві також повідомили, що 24 лютого відбулася зустріч представника України при ЄС Костянтина ЄЛІСЄЄВА з управляючим директором щодо країн Африки та Перської затоки Європейської служби зовнішньої діяльності Гьюгом МІНГАРЕЛЛІ, на якій були обговорені питання взаємодії щодо можливої допомоги з боку Євросоюзу при евакуації українських громадян з Лівії і залучення спроможностей України у ході операцій з евакуації громадян ЄС.

У представництві також зазначили, що підтримують постійний зв`язок з Центром інформації та моніторингу Єврокомісії для отримання постійної оперативної інформації про події у регіоні Північної Африки.