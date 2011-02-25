Туск найближчим часом відвідає Україну
15:54, 25 лютого 2011Новини ЄС
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Повідомив міністр Скорський
Варшава. 25 лютого. УНІАН. Голова польського уряду Дональд ТУСК планує найближчим часом відвідати з візитом Україну.
Як перадає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Варшаві.
“Незабаром до Києва полетить прем`єр-міністр Дональд ТУСК”, - сказав він.
При цьому міністр зауважив, що дата візиту ще обговорюється.
Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час візиту до Польщі у вересні минулого року запросив Д.ТУСКА відвідати Україну з візитом, який мав, за попередньою інформацією, відбутися в грудні 2010 року.
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