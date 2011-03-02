Європейська Рада проведе надзвичайне засідання по ситуації в Лівії

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ скликає надзвичайне засідання Європейської Ради.

Про це йдеться в його повідомленні, переданому агентству УНІАН.

«У світлі подій у південних сусідів і, зокрема, в Лівії, я вирішив скликати надзвичайне засідання Європейської Ради», - заявив Г. Ван РОМПЕЙ.

Засідання відбудеться 11 березня в Брюсселі.

При цьому Г. Ван РОМПЕЙ відзначив, що на основі доповідей Верховного представника ЄС і Євро комісії з приводу ситуації у Північній Африці і на Близькому Сході він планує надати свої пропозиції щодо стратегічних напрямів реакції Євросоюзу на розвиток подій у регіоні.