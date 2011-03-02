Кандидати на членство в ЄС, Молдова та Вірменія підтримали заходи ЄС проти Тунісу

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Країни-кандидати на членство у Європейському Союзі, країни зони вільної торгівлі, Молдова і Вірменія підтримали обмежувальні заходи ЄС проти екс-посадовців Тунісу.

Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, переданій агентству УНІАН.

У заяві зазначається, що заходи із заборони на подорожі та замороження активів були підтримані країнами-кандидатами – Хорватією, Македонією і Чорногорією, країнами у процесі стабілізації та асоціації – Албанією, Боснією та Герцеговиною і Сербією, а також країнами зони вільної торгівлі – Ліхтенштейном та Норвегією. Крім того, обмежувальні заходи підтримали Молдова та Вірменія.

“Вони висловили запевнення, що їхня національна політика відповідатиме рішенням Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги їхні зобов’язання і вітає їх”, - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення заморозити активи екс-президента Тунісу та його дружини. 7 лютого Рада ЄС схвалила перелік із 48-ми осіб, наближених до екс-президента Тунісу, активи яких були заморожені.

Сім`я екс-президента Тунісу Зін аль-Абідіна Бен АЛІ залишила країну 14 січня після акцій протесту, які тривали цілий місяць.

Під час безпорядків у Тунісі загинуло понад 100 чоловік, сотні постраждали.

17 січня спецслужби Франції повідомили, що дружина екс-президента Тунісу, за їхніми даними, могла вивезти з країни 1,5 тонни золота.

На сьогодні сім`я екс-президента Тунісу перебуває у Саудівській Аравії.