Єврокомісія збільшить гуманітарну допомогу біженцям з Лівії

17:42, 02 березня 2011
Новини ЄС
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З 3-х до 10-ти мільйонів євро

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Єврокомісія має намір збільшити гуманітарну допомогу для біженців з Лівії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Ми вже виділили 3 млн. євро, але в світлі останніх подій ми збільшимо її до 10 млн. євро», - сказав він.

За словами Президента Єврокомісії, допомога піде на забезпечення першочергових потреб біженців у медикаментах, їжі, житлі.

Ж.БАРРОЗУ відзначив, що на сьогоднішній день кількість біженців з Лівії досягає 140 тисяч чоловік.

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