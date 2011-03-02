Єврокомісія збільшить гуманітарну допомогу біженцям з Лівії
17:42, 02 березня 2011Новини ЄС
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З 3-х до 10-ти мільйонів євро
Брюссель. 2 березня. УНІАН. Єврокомісія має намір збільшити гуманітарну допомогу для біженців з Лівії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.
«Ми вже виділили 3 млн. євро, але в світлі останніх подій ми збільшимо її до 10 млн. євро», - сказав він.
За словами Президента Єврокомісії, допомога піде на забезпечення першочергових потреб біженців у медикаментах, їжі, житлі.
Ж.БАРРОЗУ відзначив, що на сьогоднішній день кількість біженців з Лівії досягає 140 тисяч чоловік.
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