Київ. 2 березня. УНІАН. Україна та Люксембург активізують міжпарламентське співробітництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це йшлось під час зустрічі голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА і голови Палати депутатів Великого Герцогства Люксембург Лорана МОЗАРА.

У ході зустрічі сторони висловились за інтенсифікацію міжпарламентського діалогу між двома країнами.

В.ЛИТВИН відзначив обопільну налаштованість на налагодження «плідних, постійних й ефективних парламентських взаємин», зокрема, на рівні парламентських комісій, комітетів та груп дружби. Він також зазначив, що для України є корисним досвід парламентаризму Великого Герцогства.

На думку В.ЛИТВИНА, розвиток двостороннього парламентського співробітництва має доповнюватися взаємодією парламентських делегацій двох країн у рамках міжнародних парламентських форумів.

Голова Верховної Ради висловив переконання, що постійний діалог на рівні парламентів сприятиме активізації двосторонніх взаємин в усіх сферах, а також «втягуванню України у європейські справи».

Л.МОЗАР високо охарактеризував рівень двосторонніх взаємин, висловившись за важливість поглиблення і розвитку співпраці на рівні парламентів.

Керівники парламентів також обговорили питання інтеграції України до Європейського Союзу, розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва, торкнулися питань розширення договірно-правової бази між двома країнами, а також співробітництва у культурно-гуманітарній сфері.

Голова Палати депутатів запросив голову Верховної Ради відвідати Люксембург. В.ЛИТВИН прийняв запрошення відвідати Велике Герцогство з візитом, терміни якого будуть погоджені по дипломатичних каналах.