Німеччина виступає за підписання нової угоди з Україною до кінця року

Київ. 2 березня. УНІАН. Німеччина виступає за підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом упродовж цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Києві віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

«Я хотів би, щоб цю угоду було підписано цього року», - сказав Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Він зазначив, що Німеччина розглядає Україну як частину європейського простору і вважає, що наступним кроком на шляху євроінтеграції має бути підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Також він відзначив, що Німеччина підтримує Україну на шляху до Європи.

У свою чергу міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відзначив, що в України великі очікування від переговорів першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, що відбуваються сьогодні в Брюсселі.

За словами К.ГРИЩЕНКА, настав етап, коли потрібно ухвалювати важливі та непрості рішення. «Для нас досягнення домовленостей у цій сфері - це лише один із кроків нашої принципової мети – повної інтеграції в Європейський Союз. І ми розраховуємо на активну роль Німеччини в цій консолідації усіх тих компромісних рішень, що будуть корисні як для ЄС, так і для України», - наголосив міністр закордонних справ України.