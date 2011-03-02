Україна та Німеччина активізують політичний діалог

Київ. 2 березня. УНІАН. Віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ та міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на високому рівні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, відповідної домовленості було досягнуто сьогодні під час переговорів у Києві.

Також було узгоджено порядок денний основних заходів на ближчу перспективу.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО та Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ обговорили питання європейської інтеграції, насамперед у контексті надання практичної підтримки Німеччиною зусиль України в імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС для громадян України, а також створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Глави МЗС України та ФРН обмінялися думками з ряду міжнародних питань, які становлять обопільний інтерес.

Окрему увагу було приділено важливості участі Німеччини у Київському саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії, який відбудеться 19 квітня 2011 року у рамках заходів з нагоди 25-ї річниці Чорнобильської трагедії.

По завершенню переговорів за участю міністрів закордонних справ України та Німеччини відбулася урочиста церемонія повернення німецькою стороною Україні творів ужиткового мистецтва, які були вивезені у роки Другої світової війни з Музею українського народного декоративного мистецтва Києва, поінформували в МЗС.