Клюєв вважає можливим завершити переговоро про угоди з ЄС у 1-му півріччі

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає за можливе завершення роботи над угодами про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом у першому півріччі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Брюсселі після завершення зустрічей в Європейській комісії.

«Ми зацікавлені в тому, і представники Єврокомісії зацікавлені в тому, щоб підготувати документи до підписання вже в першому півріччі», - сказав український віце-прем`єр.

«Була б політична воля», - додав він.

Разом з тим А.КЛЮЄВ відзначив, що українська сторона не прив`язується до дати і вважає найголовнішим захистити вітчизняного товаровиробника і створити максимально сприятливі умови для того, щоб українські підприємства могли вільно торгувати з підприємствами ЄС.

А.КЛЮЄВ також відзначив, що під час сьогоднішнього візиту до Брюсселя він передав європейській стороні позицію України щодо низки спірних питань, зокрема, в сільському господарстві, енергетиці, транспорті та у сфері послуг.

Він зазначив, що, незважаючи на незначний прогрес, який було досягнуто впродовж трьох років переговорів щодо зони вільної торгівлі, залишаються деякі складні питання, з яких сторонам, очевидно, доведеться піти на компроміс.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати складовою частиною угоди про асоціацію.