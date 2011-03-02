Глава МЗС Німеччини закликає молодь України вимагати реформ

Київ. 2 березня. УНІАН. Віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ закликає українську молодь постійно вимагати реформ заради європейського майбутнього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету ім. Шевченка.

«Я хочу закликати, насамперед, вас – молоде покоління - постійно вимагати реформ. Тому що йдеться про ваше життя і ваші можливості. Ваше покоління виступає за трансформацію і оновлення суспільства. Ви несете відповідальність за те, в якому суспільстві ви будете жити…», - наголосив глава МЗС Німеччини.

Звертаючись до українських студентів, він також висловив переконання, що Україна має європейську перспективу.

«З нашої точки зору, якщо ви цього бажаєте, то Україна повинна стати частиною об’єднаної, спільної Європи», - заявив глава МЗС Німеччини.

Водночас він зауважив, що Європейський Союз не є лише економічною організацією, а спільнотою, яка базується на високих демократичних цінностях.