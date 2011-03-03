У січні ціни промвиробників в Європі зросли

Брюссель. 3 березня. УНІАН. У січні 2011 року ціни промислових виробників зросли порівняно з груднем 2010 року на 1,5% в єврозоні і на 1,4% у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У січні-2011 порівняно з січнем-2010 ціни виробників зросли на 6,1% в єврозоні, і на 6,5% в ЄС-27.

У січні-2011 порівняно з груднем-2010 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,8% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі зросли на 3,2% у зоні євро і на 2,5% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 1,5% в єврозоні і на 1,4% в ЄС-27, ціни на товари тривалого використання зросли на 0,2% у зоні євро і на 0,4% в ЄС-27, на товари короткочасного споживання зросли на 0,4% у зоні євро і на 0,5% в ЄС-27. Ціни на капітальне майно зросли на 0,2% в обох зонах.

Найбільше зростання цін промислових виробників у січні-2011 порівняно з груднем-2010 зареєстровано в Іспанії (2,4%), Нідерландах (2,1%), Бельгії та Португалії (по 1,9%). Зниження було зареєстроване в Швеції (-1,3%), Данії (-0,5%) і Кіпрі (-0,1%).

У січні-2011 порівняно з січнем-2010 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 3,9% у зоні євро і на 4,0% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 12,5% в єврозоні і на 12,7% в ЄС-27, напівфабрикати зросли на 7,4% у зоні євро і на 7,3% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зросли на 2,0% в єврозоні й на 2,5% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 1,4% у зоні євро і на 1,7% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 0,9% в єврозоні і на 1,0% в ЄС-27.

У січні-2011 порівняно з січнем-2010 найбільше зростання цін промвиробників зареєстровано в Болгарії (11,1%), Литві та Нідерландах (по 10,3%).

Найменше зростання цін зареєстровано в Мальті (0,8%), Словаччині (1,9%) і Швеції (2,5%).

У грудні-2010 порівняно з листопадом-2010 ціни промислових виробників зросли на 0,8% у зоні євро і на 1,2% в ЄС-27.