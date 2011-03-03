Приєднання України до ENTSO-E призупинено

Київ. 3 березня. УНІАН. Процес приєднання України до ENTSO-E через невирішеність питання про фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході українського енергетичного форуму заявив директор управління планування мереж електропередач і дослідження систем Transelectrika (системний оператор Румунії) Дан ПРЕОТЕСКУ, який є членом робочої групи ENTSO-E із приєднання Молдови та України до європейської енергосистеми.

«Зараз проект заморожено через відсутність фінансування, але ENTSO-E зберегло робочу групу на деякий час як жест зацікавленості приєднання України та Молдови до європейської енергосистеми», - сказав Д.ПРЕОТЕСКУ.

При цьому він нагадав, що в завдання робочої групи із приєднання Молдови й України до ENTSO-E входила підготовка технічного завдання, а також іншої документації для початку процесу приєднання двох країн до європейської енергосистеми.

Вартість зазначених робіт оцінювалася в 4,5 млн. євро, а їх термін мав бути обмежений 28 місяцями. При цьому на сьогоднішній день, зазначив Д.ПРЕОТЕСКУ, фактично роботи над документацією не були початі через відсутність фінансування.

Довідка УНІАН. 4 травня 2006 року Генеральна асамблея об`єднаної енергосистеми Європи (UCTE) у Відні акцептувала сумісну заявку України та Молдови про приєднання їх енергосистем до синхронної зони UCTE як до єдиного блоку регулювання.

18 травня 2006 року Міністерство палива та енергетики України і Асамблея UCTE домовилися про створення спеціального технічного комітету (UCTE-Україна) для координації інтеграції об`єднаних енергосистем України в транс`європейські електричні мережі.

Наприкінці грудня 2006 року Україна і оператор UCTE сформували склад робочої групи з координації інтеграції України та Молдови в транс`європейські електричні мережі (Україна-UCTE).

Основна мета роботи групи - вдосконалення технічного рівня енергетики України.

22 квітня 2008 року в ході переговорів представників Міністерства палива та енергетики України і Міністерства економіки та торгівлі Молдови сторони підтвердили загальну зацікавленість у швидкій реалізації всіх технічних заходів для приєднання енергосистем Молдови та України до UCTE.

У липні 2009 року UCTE увійшла до складу нової асоціації до Європейської мережі системних операторів із передачі електроенергії ENTSO-E зі збереженням зобов`язань за раніше досягнутими домовленостями. Український проект входитиме до регіональної групи до Європейської мережі системних операторів із передачі електроенергії ENTSO-E, яка вестиме питання розширення в південно-східній і центральній Європі.

Для виконання комплексу технічних і екологічних заходів, які є умовою приєднання Об`єднаної енергосистеми України до Європейської мережі системних операторів із передачі електроенергії ENTSO-E, за попередніми оцінками, буде потрібно близько 8,655 млрд. грн.