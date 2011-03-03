75% поляків не вірять російському звіту про загибель Качинського

Варшава. 3 березня. УНІАН. Більшість громадян Польщі вважає недостовірним підготовлений російським Міждержавним авіаційним комітетом звіт про причини Смоленської катастрофи, яка 10 квітня 2010 року забрала життя 96 поляків, в тому числі Президента Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними опитування CBOS, довіряють російським висновкам лише 8% опитаних громадян Польщі проти 75%, які переконані, що звіт не відображає усіх причин та обставин трагедії.

17% опитаних не мають власної точки зору на цю тему.

Згідно з опитуванням, більше 54% поляків вважають росіян співвідповідальними за катастрофу урядового літака, в той час як звіт МАК однозначно винними називає лише польську сторону.

56% опитаних також не вірять у можливість підготовки спільного польсько-російського звіту причин аварії проти 35%, котрі допускають таку можливість.

Як повідомляв УНІАН, у січні російський МАК несподівано для польської сторони представив остаточний звіт причин Смоленської катастрофи, в якому усю вину за трагедію поклав на поляків.

Згідно з висновками росіян, польські пілоти під тиском високопосадовців намагалися посадити літак у Смоленську ”за будь-яку ціну”, що і стало безпосередньою причиною аварії.

На думку польських експертів, які поки що не презентували свого остаточного звіту причин катастрофи, пілоти насправді не намагалися посадити літак у Смоленську, але - з поки не з’ясованих причин - не встигли відійти на ”друге коло”.