МАУ уклала код-шерінгову угоду з British Midland International

Київ. 3 березня. УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) уклала код-шерінгову угоду з авіакомпанією British Midland International (bmi) і з 1 квітня 2011 року починає виконувати спільні рейси по ряду маршрутів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба МАУ.

Зокрема, рейси Київ - Лондон (Гатвік) виконуватимуться щодня, Київ - Брюссель – 5 рейсів на тиждень; Київ - Іст Мідленд (Дербі, Лестер, Ноттінгем) – 5 рейсів на тиждень; Київ - Единбург – 5 рейсів на тиждень; Київ - Лідс (Бредфорд) – 5 рейсів на тиждень.

Довідка УНІАН. Код-шерінгова угода - договір про спільну експлуатацію повітряної лінії.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» поєднує Україну з 35 столицями й ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень із Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Харкова та Сімферополя. Провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 18 літаків «Боїнг 737».

British Midland International – авіакомпанія, що базується в одному з найбільших вузлових аеропортів світу - лондонському аеропорту Хітроу. Мережа маршрутів авіакомпанії охоплює такі міста як Абердін, Аддіс-Абеба, Алмати, Амман, Баку, Базель; Бейрут, Белфаст, Берген, Берлін, Бішкек, Каїр, Касабланка, Дамаск, Дамам, Дублін, Единбург, Франкфурт, Фрітаун, Глазго, Ганновер, Джадда, Хартум, Лондон (Хітроу), Манчестер, Марракеш, Москва (Домодєдово), Ер-Ріяд, Ставангер, Тбілісі, Тегеран, Тріполі, Відень і Єреван.

Авіакомпанія British Midland International є членом альянсу Star Alliance.