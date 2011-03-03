Україна планує лібералізувати візовий режим ще з 5-ма країнами

Київ, 3 березня. УНІАН. Україна найближчим часом планує підписати угоди про лібералізацію візового режиму з п`ятьма країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ.

”Зараз ми передали на затвердження до Кабінету міністрів угоду про лібералізацію візового режиму з Парагваєм і щодо спрощення оформлення віз зі Швейцарією. Сподіваюся, що угода зі Швейцарією найближчим часом вже буде підписано”, - сказав А.ОЛЕФІРОВ.

За його словами, протягом 1-2 місяців також планується підписати аналогічні угоди з Сербією та Боснією-Герцеговиною. ”Для нас це важливо, оскільки Сербія і Боснія-Герцеговина мають безвізовий режим з країнами ЄС. Вони консультувалися з Європейською комісією і якщо їм дозволили укласти такі угоди — це свідчить не лише про довіру до них, але і довіру до нас, що після укладення угод не буде потоку нелегальної міграції”, - додав він.

А.ОЛЕФІРОВ також повідомив, що переговори з Аргентиною щодо підписання угоди про лібералізацію візового режиму знаходяться на завершальному етапі. ”Практично ми вийшли на фінішну пряму”, - зазначив представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України планує цього року підписати угоди про лібералізацію візового режиму з 14 країнами світу.