Росія пропоеує Україні спільно створювати ЗВТ з ЄС

Київ. 3 березня. УНІАН. Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу й встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану та України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві заявив перший віце-прем`єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ.

«З 1 січня наступного року запрацює єдиний економічний простір, що називається Євразійським Союзом, і ми будемо паралельно вести переговори про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми пропонуємо Україні не протиставляти ці два формати, й ми намагаємося переконувати наших колег у тому, що, приєднуючись до Митного союзу і до ЄЕП, ми разом можемо на більш справедливих умовах добиватися ось цієї зони вільної торгівлі не на умовах, які обмежуватимуть наш економічний розвиток, а на умовах, які такому економічному розвитку сприятимуть», - сказав І.ШУВАЛОВ.

При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день це лише пропозиція Росії, проте вона має «реальну перспективу».

«Об`єднуючись у рамках ЄЕП і добиваючись справедливих умов зони вільної торгівлі, ми думаємо, що така перспектива до 2015 року це реальні терміни», - сказав І.ШУВАЛОВ.

Довідка УНІАН. Україна та Євросоюз у 2007 році почали переговори щодо підписання Угоди про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що підготовка й підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом стримується тим, що з боку ЄС висувається вимога про введення квот на українську продукцію.

За словами М.АЗАРОВА, в переговорах із Європейським Союзом про створення ЗВТ Україна пропонує збільшити квоти на експорт до країн ЄС сільгосппродукції й надалі щорічно збільшувати їх, аж до повного скасування.