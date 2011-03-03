Україна та Польща обговорили міжрегіональну співпрацю

Львів. 3 березня. УНІАН. У Львові 2-3 березня відбулось IX засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва. Засідання пройшло під головуванням співголів МКРМС заступника міністра закордонних справ України Євгена МИКИТЕНКА та заступника державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП Пьотра СТАХАНЧИКА. За підсумками засідання було підписано Протокол.

Участь у засідання також взяли голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК, голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ, мер Львова Андрій САДОВИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час засідання, зокрема, йшлося про будівництво дороги А4 до ПП «Краковець-Корчова», розробку концепції функціонування українсько-польського кордону під час проведення Євро-2012. Також було наголошено на важливості внесення змін і доповнень до Шенгенського кодексу кордонів в частині можливості організації спільного прикордонно-митного контролю в автомобільних пунктах пропуску на території третьої країни.

П.СТАХАНЧИК розповів, що польська сторона активно будує зі свого боку два пункти пропуску через український кордон у Будомєжі та Долгобичуві. Сторони також домовились про створення робочої групи щодо створення транскордонних кластерів в межах Комісії з питань транскордонного співробітництва.

Сторони розглянули також питання використання дво- та багатосторонніх механізмів ініціативи ЄС „Східне партнерство” для реалізації конкретних проектів транскордонного та міжрегіонального співробітництва, які також закладені в Дорожній карті українсько-польського співробітництва на 2011-2012 роки, зокрема, під час польського головування в ЄС.

Голова Львівської ОДА у ході зустрічі розповів про підсумки засіданні Комісії з питань транскордонного співробітництва українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва (голова ЛОДА та воєвода Підкарпатський є співголовами згаданої комісії), яке відбулось 24 лютого у м. Кєльнарова. Зокрема, про розглянуті на засіданні питання забезпечення безпеки та запобігання загрозам на прикордонних територіях України та Польщі, розвитку транскордонних контактів між адміністративно-територіальними одиницями України та Польщі, створення транскордонних кластерів.

Довідка УНІАН. МКРМС створена на основі п. 6 Угоди між урядом України та Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво від 24 травня 1993 р. У її складі є комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури, з питань транскордонного співробітництва, з питань планування та розбудови прикордонних територій. Засідання відбуваються один раз на рік почергово на території України чи Польщі.