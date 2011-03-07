НАТО не втручатиметься в ситуацію в Лівії

Київ. 7 березня. УНІАН. НАТО не має наміру втручатися в ситуацію в Лівії, де масові акції протесту переросли в збройні сутички, заявив Генеральний секретар Альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН.

Як повідомляє РІА “Новости”, він сказав журналістам у Брюсселі: ”НАТО не має наміру втручатися в ситуацію, але як оборонний альянс і організація із забезпечення безпеки ми здійснюємо ретельне планування відносно будь-якого можливого розвитку подій”.

А. Фог РАСМУССЕН не навів деталей цього планування, але підкреслив, що воно здійснюється у рамках резолюції Ради безпеки ООН, як і всі операції, що проводяться Альянсом.

За його словами, ситуація в Лівії і на півдні Середземноморського регіону буде в центрі уваги зустрічі міністрів оборони 28 країн 10-11 березня в Брюсселі.

Хоча НАТО не розглядає ситуацію в регіоні як пряму загрозу членам альянсу, цей військово-політичний блок уважно відстежує розвиток ситуації, сказав А. Фог РАСМУССЕН.

Знову рішуче засудивши насильство з боку лівійської влади відносно населення, генсек НАТО закликав офіційний Тріполі вступити у діалог з народом і піти назустріч його законним вимогам.

Супротивники лівійської влади добиваються відставки Муамара КАДДАФІ, який 42 роки править країною. Влада жорстоко придушує антиурядові виступи. За час протистояння в Лівії, за різними оцінками, загинули до 2 тисяч осіб, близько 4 тисяч одержали поранення.