У паризькому суді розпочався процес над Шираком

Київ. 7 березня. УНІАН. У паризькому суді в понеділок почався процес над колишнім президентом Франції Жаком ШИРАКОМ, якого звинувачують у корупції.

Як передає РІА Новости, це перший випадок у сучасній історії Франції, коли президент цієї країни постає перед судом.

Ж.ШИРАК проходить як обвинувачуваний у двох справах, які мають відношення до того часу, коли він був мером Парижа, зокрема, йдеться про махінації з даними про створення робочих місць на початку 1990-х років.

Прокуратура вважає, що Ж.ШИРАК таким чином спрямовував кошти міста, призначені на фіктивні робочі місця, на користь своєї політичної партії.

У разі визнання винним 78-річний екс-президент може опинитися за ґратами на термін до 10 років. Йому також може загрожувати штраф на суму до 150 тисяч євро.

Появи Ж.ШИРАКА в суді очікують не раніше, ніж у вівторок. Сьогоднішнє засідання суду мало процедурний характер.

На лаві підсудних у процесі ще 9 осіб.

Адвокат одного з обвинувачених заявив на засіданні про невідповідність судової процедури Конституції. На його думку, суд порушив правила про термін давності, оскільки прийняв єдиний термін давності для двох справ, що розслідувалися. Він попросив передати питання на розгляд Конституційного суду, що може спричинити перенесення слухань мінімум на три місяці. Його запит підтримав прокурор Парижа Жан-Клод МАРЕН.

Суд винесе ухвалу по цьому запиту у вівторок.