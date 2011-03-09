Суд у Парижі призупинив процес над Шираком

Київ. 9 березня. УНІАН. Суд у Парижі призупинив корупційний процес над колишнім Президентом Франції Жаком ШИРАКОМ у зв`язку з оскарженням процедури.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, адвокат одного з дев`яти підзахисних вніс подання, згідно з яким об`єднання в одне судове провадження двох справ, що стосуються перебування Ж.ШИРАКА на посаді мера Парижа, суперечить французькій Конституції.

У вівторок суддя на процесі оголосив, що суд знову збереться 20 червня.

Ж.ШИРАК відкидає звинувачення у тому, що він платив своїм однопартійцям з бюджету Парижа, оформивши їх на фіктивні посади у мерії.

Він є першим колишнім главою держави за всю повоєнну історію Франції, якому висунуто звинувачення за підозрою у кримінальному злочині.

Обидві порушені проти Ж.ШИРАКА справи стосуються періоду 1972-1995 років, коли він перебував на посаді мера Парижа.

Після скарги адвоката одного з підсудних, Ремі ШАРДОНА, суддя вирішив, що її має розглянути Касаційний суд Франції, найвища судова інстанція країни. Саме ці судді мають визначити, чи передавати справу до Конституційного суду.