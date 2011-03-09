Європарламент не задоволений реакціє ЄС на епідемію ”свинячого грипу”

Брюссель. 9 березня. УНІАН. Європейський парламент не вдоволений реакцією Європейського Союзу на епідемію «свинячого грипу» H1N1 у 2009-2010 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, про це йдеться у доповіді Мішель РІВАЗІ (група «зелених», Франція), ухваленій на сесії в Страсбурзі 8 березня.

У документі, зокрема, наголошується, що від грипу H1N1 станом на квітень 2010 року в Європі загинуло 2900 осіб, тоді як у середній рік від сезонного грипу вмирає близько 40 тисяч.

«Ця доповідь – важлива спроба продемонструвати стурбованість, викликану непропорційною відповіддю на «свинячий грип», а також можливим впливом фармацевтичних компаній на ухвалення рішень про відповідь (на епідемію – УНІАН)», - заявила М.РІВАЗІ, представляючи свою доповідь.

У документі зазначається, що різні країни-члени Євросоюзу по-різному реагували на повідомлення про епідемію: деякі проводили повну вакцинацію, деякі, як Польща, не проводили вакцинацію взагалі.

У зв`язку з цим євродепутати вважають за необхідне переглянути стратегії вакцинації і посилити співпрацю країн-членів ЄС, зокрема для групової закупівлі вакцин.

Крім того, у доповіді наголошується на необхідності забезпечити більшу незалежність оцінкам спалахів грипу. Серед депутатських пропозицій – публікація декларацій про доходи експертів, які дають поради європейським організаціям охорони здоров`я.

Депутати також запропонували Всесвітній організації охорони здоров`я переглянути свої визначення пандемії, беручи до уваги не тільки розповсюдження вірусу, але й серйозність захворювання. При цьому Європарламент також висловився за те, щоб Європейський центр попередження і контролю захворювань був обладнаний усім необхідним для проведення власних незалежних оцінок на випадок епідемій.