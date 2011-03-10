ЄС розробляє нові санкції проти Лукашенка

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Європейський Союз готує нові санкції проти Білорусі у зв`язку з тим, що у країні розпочалися судові процеси проти учасників подій 19 грудня 2010 року, коли влада країни за допомогою правоохоронних органів жорстоко розігнала мирні акції протесту в Мінську.

Як повідомляє інтернет-видання EUobserver, роботу над новими санкціями ведуть дипломати ЄС в Мінську і урядовці у Брюсселі.

Передбачається, що санкції будуть спрямовані проти людей, близьких до Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, які підозрюються у «перекачуванні» грошей, одержаних від продажу нафтопродуктів, добрив і зброї, на рахунки білоруської номенклатури.

При цьому санкції не повинні негативно вплинути на економіку Білорусі, а також на європейські компанії в Латвії, Литві, Нідерландах і Польщі.

Нові заходи можуть бути схвалені міністрами закордонних справ ЄС вже у квітні.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Рада закордонних справ ЄС ввела обмежувальні санкції проти 157 урядовців Білорусі, відповідальних за жорстокий розгін демонстрантів після президентських виборів 19 грудня 2010 року.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент О.ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько тисячі осіб, зокрема 7 з 9 альтернативних кандидатів у президенти.