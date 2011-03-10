Іспанія сприятиме переговорам між ЄС та Україною про нову угоду

Київ. 10 березня. УНІАН. Іспанія готова сприяти переговорному процесу щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це заявила міністр закордонних справ та співробітництва Іспанії Трінідад ХІМЕНЕС під час зустрічі з главою МЗС України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, що відбулася в рамках його робочого візиту до Іспанії, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Зокрема, іспанська сторона позитивно оцінила стан співробітництва між Україною та ЄС і висловила готовність надавати сприяння переговорному процесу щодо укладення Угоди про асоціацію та виконання Плану дій щодо безвізового режиму поїздок громадян.

„Ми бачимо Україну в Європейському Союзі і не уявляємо ЄС без України. Ми впевнені в тому, що Україна може бути частиною ЄС і будемо допомагати вам у євроінтеграційних прагненнях”, - сказала Т.ХІМЕНЕС.

Також у ході зустрічі сторони обговорили питання підготовки майбутнього візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Іспанії (візит планується в червні – УНІАН), який має надати потужний політичний сигнал для подальшої інтенсифікації двохсторонніх відносин України та Іспанії.

К.ГРИЩЕНКО і Т.ХІМЕНЕС наголосили на обопільній зацікавленості в активізації політичного діалогу та поглибленні співробітництва між Україною та Іспанією у торговельно-економічній, інвестиційній, культурно-гуманітарній та інших сферах. На думку міністрів, цьому, зокрема, сприятиме проведення у квітні в Києві ІІ засідання Міжурядової українсько-іспанської комісії з торговельно-економічного співробітництва.

„Переконаний, що ця зустріч буде важливим кроком для поглиблення нашої торгівлі, розвитку економічних зв’язків та відкриття інвестиційних можливостей”, - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

Особливу увагу сторони приділили співробітництву в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012. „У цьому контексті слід відзначити, що Україна дуже зацікавлена у співпраці з іспанською стороною, оскільки Іспанія має величезний досвід у таких проектах, а саме: розвитку інфраструктури, будівництва готелів, використання альтернативних джерел енергії тощо”, – підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

Під час переговорів сторони також обговорили питання розбудови та розширення договірно-правової бази двохсторонніх відносин, поглиблення культурно-гуманітарного співробітництва, в тому числі в контексті можливого відкриття в Києві центру Інституту Сервантеса. „Ми зацікавлені у відкритті центру інституту Сервантеса, що, безперечно, відіграє позитивну роль у розвитку двосторонніх відносин у сфері культури, освіти та науки”, - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

Міністри закордонних справ України та Іспанії також обговорили питання захисту прав та інтересів українських громадян, які проживають в Іспанії.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО запросив главу зовнішньополітичного відомства Іспанії відвідати Україну.