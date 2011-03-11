В Брюсселі розпочинається засідання Європейської Ради

Брюссель. 11 березня. УНІАН. В Брюсселі розпочинається надзвичайне засідання Європейської Ради, в ході якого лідери країн-членів ЄС планують обговорити ситуацію в Лівії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, засідання Європейської Ради розпочнеться об 11:00.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”, в проекті спільної декларації, яку планується схвалити на засіданні Ради, міститься заклик до Муаммара КАДДАФІ відмовитися від влади.

Напередодні засідання прем’єр-міністр Великобританії Девід КЕМЕРОН та президент Франції Ніколя САРКОЗІ звернулися з листом до Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПОЯ, в якому також висловилися за те, що М.КАДДАФІ мав би опинитися у в’язниці Міжнародного трибуналу в Гаазі.

Франція в четвер також запропонувала колегам по ЄС визнати опозиційну Національну Раду, як легітимну владу.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня міністри закордонних справ ЄС вже схвалили рішення про розширення санкцій проти Лівії. Так, зокрема, міністри вирішили заморозити активи Лівійського інвестиційного управління, Лівійського центрального банку, Лівійського Африканського Інвестиційного Портфеля, Лівійського закордонного банку, Лівійської палати домогосподарства та інфраструктури.

Крім того, до переліку осіб, чиї активи будуть заморожені, міністри додали Мустафу ЗАРТІ, австрійського громадянина, якого підозрюють в управлінні грошима М.КАДДАФІ.