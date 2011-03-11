Мальта відмовилася бути посередником між Каддафі та ЄС

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Мальта відмовилася брати участь у реалізації плану лівійського уряду і виступити посередником між режимом Муаммара КАДДАФІ і ЄС.

Як повідомляє AFP, про це йдеться в опублікованому сьогодні коментарі прем`єр-міністра Мальти Лоуренса ГОНЗІ.

«Ми сказали лівійцям прямо і чітко, що на цьому етапі не може бути жодного посередництва», - заявив прем`єр Мальти, що зустрічався з представником Лівії у середу, 9 березня.

При цьому прем`єр Мальти зазначив, що лівійська влада повинна прислухатися до бажання народу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ситуація в Лівії обговорюється лідерами країн-членів ЄС на надзвичайному засіданні Європейської Ради в Брюсселі.

У середу, 9 січня, представник М.КАДДАФІ відвідав спочатку Мальту, а потім Португалію.