Єврокомісія дала Україні 0,6 млн. євро на чисті вугільні технології

Київ. 11 березня. УНІАН. Європейська комісія виділила Україні 625 тис. євро на реалізацію спільного проекту вивчення перспектив застосування в тепловій енергетиці чистих вугільних технологій, а також захоронення діоксиду вуглецю.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація проекту відбулась у п`ятницю в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Проект реалізується в рамках Меморандуму між Україною і Європейським Союзом про співпрацю в енергетичній галузі від грудня 2005 року.

У рамках проекту, виконавцем якого є Інститут вугільної енерготехнології НАН України, планується проаналізувати перебування і перспективи впровадження технологій очищення димових газів на українських ТЕС, розроблені пропозиції до техніко-економічного обгрунтування для впровадження чистих вугільних технологій в Україні.

Результати досліджень будуть надані українським енергогенеруючим компаніям, Міненерговігулля і Мінекології.

У рамках приєднання до Енергетичного співтовариства у вересні 2010 року Україна взяла на себе зобов`язання з виконання положень ряду директив, спрямованих на захист довкілля, зокрема, директиви ЄС 2001/80 ”Про обмеження викидів деяких забруднюючих повітря речовин від великих спалювальних установок”.

Довідка УНІАН. Теплові електростанції України мають один з найгірших рівнів техніко-економічних та екологічних показників у Європі. Основне обладнання українських ТЕС введене в експлуатацію в 60-70 роки минулого століття і спроектоване за нормами 50-х років.

В Україні споруджено 14 ТЕС, на яких експлуатуються 104 енергоблоки, 96 з яких - вугільні. Більшість пилоочисних апаратів, встановлених на вугільних енергоблоках, не дозволяють дотримуватися директиви ЄС 2001/80, а установки очищення димових газів від оксиду сірки і азоту на них взагалі відсутні. Тільки 62% пиловігульних блоків оснащені електрофільтрами, ефективність золоуловлювання яких коливається від 92 до 99%. Крім того, стала тенденція збільшення попільності спалюваного на українських ТЕС вугілля (показник досягає в середньому 38%) призводить до того, що викиди попелу в атмосферу становлять майже 0,5 млн. тонн за рік.