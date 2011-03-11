Лідери ЄС хочуть ще консультацій по ситуації в Лівії

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Лідери ЄС хочуть провести саміт з Арабською Лігою та Африканським Союзом щодо ситуації в Лівії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам по завершенню надзвичайного засідання Європейської Ради її Президент Херман Ван РОМПОЙ.

“Ми закликаємо до швидкого проведення саміту з Арабською Лігою, Африканським Союзом та ЄС”, - сказав він.

“Ми стурбовані подіями в Лівії. Країна близька до громадянської війни”, - додав Президент Європейської Ради.

Він наголосив, що остаточне рішення щодо майбутнього Лівії мають приймати громадяни цієї країни.

За словами Х.Ван РОМПОЯ, лідери ЄС також висловили стурбованість гуманітарною ситуацією навколо Лівії, яку залишило вже майже чверть мільйона громадян.

Крім того, Президент Європейської Ради зазначив, що лідери ЄС висловились за посилення допомоги Європейському агентству з управління операційною співпрацею на зовнішніх кордонах країн-членів ЄС (ФРОНТЕКС) для вирішення проблеми мігрантів.