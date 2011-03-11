ЄС хоче посилити здатність управляти міграцією

Брюссель. 11 березня. УНІАН. В світлі подій в Африці ЄС хоче посилити свою здатність управління міграційними потоками.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві, схваленій сьогодні на надзвичайному засіданні Європейської Ради в Брюсселі.

“Закликаємо країни-члени забезпечити необхідними технічними та людськими ресурсами FRONTEX (Європейське агентство з управління операційним співробітництвом на зовнішніх кордонах ЄС – УНІАН), як це вимагається. Пропонуємо Комісії надати додаткові доступні ресурси”, - написано в заяві.

Лідери ЄС висловились за те, щоб швидко знайти згоду щодо нормативного акту з посилення здатності FRONTEX реагувати на появу значних потоків мігрантів.

У заяві висловлюється намір провести консультації з країнами регіону щодо фінансової та технічної підтримки для покращення контролю за кордонами та щодо заходів з повернення біженців в країни походження.

Крім того, Європейська Рада запросила міністрів юстиції та внутрішніх справ провести найближчим засідання, а до середини червня – підготувати план з розвитку здатностей керувати міграцією та потоками біженців.

Лідери ЄС також висловилися за розширення мобільного партнерства (партнерства, що спрямоване на полегшення подорожей до ЄС – УНІАН) з партнерами, які “достатньо просунулися в процесі реформ та співпраці у боротьбі з торгівлею людьми і неврегульованою міграцією”.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок сутичок опозиції з режимами ряду країн Африки, зокрема, Тунісі, Єгипту і, особливо, Лівії, в Європу різко збільшився наплив нелегальних мігрантів. Загалом, в результаті подій в Лівії цю країну вже залишили близько 250 тис. осіб, більшість з яких перебуває в Тунісі.