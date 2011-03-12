ЄС зменшив процентні ставки по кредиту для Греції

Брюссель. 12 березня. УНІАН. Лідери ЄС зменшили процентні ставки кредиту для Греції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було прийнято під час неформального саміту лідерів держав єврозони, що відбувся в Брюсселі 11 березня і завершився вночі.

“Ми вирішили розширити термін повернення кредиту Греції і зменшити процентну ставку до 1%”, - заявив на підсумковій прес-конференції Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

До цього кредитна ставка становила 2% річних. Термін погашення кредиту для Греції розширено з 3,5 до 7,5 років.

В обмін Греція погодилася провести приватизацію державних об’єктів на суму в 50 млрд. євро до 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2010 року країни-члени євро зони разом з МВФ домовились про надання Греції кредиту в 110 млрд. євро протягом трьох років для подолання проблем дефіциту бюджету та зовнішніх боргових зобов’язань.