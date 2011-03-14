Туреччина вважає неприпустимим втручання НАТО в ситуацію в Лівії

Стамбул. 14 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр Туреччини Реджеп ЕРДОГАН вважає неприпустимим військове втручання НАТО в ситуацію в Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на «Саміті лідерів змін» у Стамбулі.

«Зовнішнє втручання, я підкреслюю, особливо військовими методами, не забезпечить вирішення проблеми, а навпроти – поглибить її. Ми бачили підтвердження цьому на інших прикладах. Тому я вважаю, що втручання НАТО буде не тільки даремним, а й небезпечним», - сказав Р.ЕРДОГАН.

При цьому він підкреслив, що країни, зокрема й східного світу, мають зробити все можливе для вирішення проблеми в Лівії. Проте це країна повинна розвиватися самостійно, і в цей розвиток ніхто не повинен втручатися ззовні.

Як повідомляв УНІАН, з 15 лютого 2011 року в лівійських провінціях тривають акції протесту з вимогою відставки Муаммара КАДДАФІ, який править більше 40 років. За даними міжнародних організацій, влада жорстоко пригнічує демонстрації, а в зіткненнях із силами безпеки і іноземними найманцями загинули близько 2 тисяч чоловік, понад 4 тисячі одержали поранення. Іноземні держави проводять масову евакуацію своїх громадян з Лівії.

Представник США при ООН С’юзан РАЙС 1 березня заявила, що США з партнерами по НАТО обговорюють можливість військового втручання в ситуацію.

Раніше прем`єр Великобританії Девід КЕМЕРОН заявив, що не виключає застосування військової сили проти М.Каддафі, а представники Пентагону повідомили, що США здійснюють перегрупування військово-морських і військово-повітряних сил навколо Лівії.

2 березня М.КАДДАФІ застеріг міжнародне співтовариство від військового втручання в ситуацію в країні.

Виступаючи в Тріполі перед своїми прихильниками, він заявив: ”Тисячі лівійців помруть у разі (військового) втручання США або НАТО в справи Лівії”.