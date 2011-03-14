Міністри оборони України та Польщі хочуть покращити співпрацю

Київ. 14 березня. УНІАН. Представники оборонних відомств України і Польщі обговорили перспективи співробітництва.

Про це УНІАН повідомили у департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

За повідомленням, сьогодні в рамках візиту в Україну польської військової делегації на чолі із заступником міністра національної оборони Польщі з питань озброєння і модернізації Марчіном ІДЗІКОМ у Києві відбулися переговори між польською та українською сторонами. Українську делегацію на переговорах очолював заступник міністра оборони України Володимир ОМЕЛЬЯНЧУК.

“Цього року Україна відзначатиме 20-ту річницю незалежності, а також створення її Збройних Сил. За цей час відносини між міністерством оборони України та міністерством національної оборони Польщі вийшли на якісно новий рівень. Сподіваюся, що ця зустріч стане важливою віхою у подальшому покращенні взаємовигідної співпраці”, – наголосив він.

Під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи розвитку військово-технічного співробітництва між оборонними відомства двох країн, зокрема, у військово-морській та авіаційній галузях. Також польській стороні було презентовано сучасні зразки озброєння та військової техніки, прийняті на озброєння Збройних Сил України.

Сьогодні ж польська делегація ознайомиться з діяльністю одного з підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Візит в Україну делегації Міністерства національної оборони Польщі завершиться 15 березня.