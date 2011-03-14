У Польщі на продаж виставили ціле село

Варшава. 14 березня. УНІАН. Влада польського курортного міста Лендек-Здруй виставила на продаж довколишнє село, на базі якого хочуть створити нову туристичну рекреаційну зону.

Згідно з повідомленням влади, яке є в УНІАН, спорожніле в шістдесяті роки поселення Вжозувек розташоване в горах на висоті від 660 до 800 метрів над рівнем моря близько 4 кілометрів від міста.

На продаж виставлено 24 ділянки загальною площею 34 га, які призначені для будівництва житла, об`єктів сфери послуг і спортивної інфраструктури, зокрема лижного підйомника.

„У всіх Судетських горах немає такого іншого місця, призначеного для інвестування. Ми вважаємо, що це унікальна пропозиція і тому шукаємо унікального, рішучого і креативного інвестора”, - сказав мер міста Казімеж ШКУДЛАРЕК.

Згідно з описом, перші поселення на місці Вжозувека, що розташоване практично на кордоні з Чехією, з`явилися ще в XVI столітті, а перших туристів місцеві жителі приймали на початку минулого століття.

Представник місцевої адміністрації Роман КУБІЦА повідомив кореспонденту УНІАН, що влада хотіла б продати село одному чи кільком інвесторам, не виключивши можливості продажу окремих ділянок.

«Ми хотіли б зберегти історичну забудову і не допустити спорудження скляних багатоповерхівок, коли люди з балкона упиратимуться у вікна сусідів», - сказав він.

Р.КУБІЦА сказав, що влада має намір завершити підготовку до продажу до кінця літа цього року, після чого відбудеться тендер, і зазначив, що минулого року експерти оцінили вартість землі у Вжозувеку в близько 500 євро за сотку.

Співбесідник агентства зазначив, що зараз поблизу міста земля під будівництво продається за 1-1,5 тис. євро за сотку, а в самому Лендек-Здрує досягає 3 тисяч євро.

Він додав, що влада в рамках підготовки до тендеру проведе нове оцінювання землі, оскільки попереднє, згідно із законодавством Польщі, може бути використане максимум упродовж року.

Сам Лендек-Здруй, який щорічно відвідує більш як 300 тис. туристів, розташований приблизно у 100 кілометрах від столиці регіону Вроцлава і за 150 кілометрів від столиці Чехії - Праги.

Довідка УНІАН. Лендек-Здруй входить до десятки оздоровчо-курортних районів, що розташовані на південному заході Польщі - Дольні Сленську і відомі своїми цілющими водами ще з XVI- XVII століття.

У регіоні свого часу відпочивали Вінстон Черчилль, король Пруссії Фридерік Вільгельм III, цар Росії Олександр I, Фредерік Шопен, Бруно Шульц і Вольфанг Гете.

У районі, що розташований в Судетських горах, сконцентрована найбільша кількість оздоровчих санаторіїв Польщі, більш як третина пам`яток архітектури, а також створена інфраструктура для активного відпочинку, зокрема, лижного спорту.

Щорічно Дольні Сленськ відвідують близько 2 мільйонів туристів, 25% з яких іноземці.