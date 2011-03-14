В Європі обговорять безпеку АЕС

Брюссель. 14 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР проведе у вівторок, 15 березня, зустріч з представниками національних регуляторів у сфері ядерної енергетики.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили сьогодні в угорському головуванні в ЄС.

Там відзначили, що рішення про використання ядерної енергетики належить виключно до компетенції країн - членів ЄС.

Разом з тим рішення провести зустріч викликане останніми подіями в Японії, де в результаті землетрусу і цунамі, що виникло після нього, склалася дуже складна обстановка на низці АЕС країни і, насамперед, на АЕС «Фукусіма», де сталося кілька вибухів.

У цілому на сьогодні 14 країн - членів ЄС використовують ядерну енергетику.