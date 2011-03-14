Єврокомісія вивчить законність двосторонніх угод з Росією про авіапослуги

Брюссель. 14 березня. УНІАН. Європейська комісія ухвалила рішення почати процедуру про порушення законодавства Європейського Союзу щодо шести країн - членів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на прес-службу Єврокомісії, листи «формального повідомлення» направлені, зокрема, урядам Естонії, Греції, Угорщини, Литви, Мальти і Словенії.

У прес-службі відзначили, що згідно з положеннями єдиного авіаційного ринку, що діє в ЄС з початку 1990-х років, всі двосторонні угоди з третіми країнами мають включати «положення про приналежність ЄС», яке визнає рівне ставлення до всіх європейських авіакомпаній.

У 2002 році Європейський суд вже підтвердив законність присутності «положення про приналежність» у двосторонніх угодах.

За даними Єврокомісії, з моменту ухвалення цього судового рішення багато двосторонніх угод було змінено. Разом з тим, Росія залишається однією з небагатьох країн, що не визнають рівного ставлення до європейських авіакомпаній.

Крім того, у комісії викликає стурбованість той факт, що існуючі двосторонні угоди вимагають від європейських компаній укладати угоди їх прямим російським конкурентом – «Аерофлотом» - для оплати зборів за транссибірські перельоти при здійсненні рейсів до азіатських країн.

Комісія відзначає, що таке примушення не відповідає європейському антимонопольному законодавству.

Крім того, Єврокомісія відзначає, що двосторонні угоди різних країн - членів ЄС з Росією містять різні умови, що може негативно впливати на конкуренцію.

Країни-члени мають два місяці, щоб відповісти на листи Єврокомісії.

У жовтні 2010 року Єврокомісія вже надіслала листи формального повідомлення Австрії, Фінляндії, Франції та Німеччині; у січні 2011 року – Бельгії, Данії, Італії, Люксембургу, Нідерландам, Швеції та Великій Британії; у лютому 2011 року – Кіпру, Ірландії, Польщі, Португалії, Словаччині та Іспанії.

Зараз Комісія проводить оцінку відповідності європейському законодавству угод решти 4 країн-членів з Росією про авіаційні послуги.